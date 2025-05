Em show gratuito em Porto Alegre, orquestra fará versão "sinfônico-jazz" de obra de Chico Buarque

Simjazz em ação: é para surpreender. Luiz Munhoz / Divulgação

Nesta quinta-feira (29), uma das grandes obras de Chico Buarque e Edu Lobo ganhará uma nova versão no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre. Sob a regência de Edu Martins, a Simjazz fará de O Grande Circo Místico uma sinfonia de jazz.

Marcado para as 20h, o espetáculo terá entrada franca.

Originalmente concebida como ballet em 1983, a obra foi inspirada no poema homônimo de Jorge de Lima e narra a saga da família circense Knieps. Combinando elementos de fantasia e realidade, amor e tragédia, a trama é conduzida por composições que se tornaram referências da música brasileira.

Nossa proposta é trazer 'O Grande Circo Místico' para um novo contexto, mantendo sua essência poética, mas adicionando as cores e texturas únicas que o jazz pode oferecer. EDU MARTINS Regente e diretor artístico da orquestra

Um dos momentos centrais do concerto será a interpretação da canção Beatriz, conhecida pela delicadeza melódica e pelas imagens poéticas da letra.

A proposta da Simjazz (formada por 30 músicos excepcionais) é destacar as nuances harmônicas da composição com arranjos sofisticados e improvisações características do universo jazzístico.

O espetáculo contará com participação dos cantores Thiago Ramil e Marilia Piovesan.

Ramil, indicado ao Latin Grammy, traz a experiência de uma carreira consolidada na MPB. Piovesan é uma jovem cantora de 25 anos e um talento superlativo. A presença dos dois solistas simboliza o encontro entre tradição e renovação na cena musical brasileira.

O ator Eduardo Lopes interpretará o apresentador do circo e será o fio condutor da narrativa, acompanhando a trajetória do personagem Frederico, protagonista da história.

Viabilizado por meio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet, o projeto conta com patrocínio da Pasteur Cosmiatria e apoio cultural do Instituto de Cultura da PUCRS, de TVE e FM Cultura.

Projeções

A experiência será complementada por elementos cênicos e visuais. Projeções mapeadas transformarão o palco, e a iluminação será sincronizada com os movimentos musicais.

— O que buscamos com este espetáculo é mais do que uma simples apresentação musical. Queremos criar uma experiência imersiva que faça o público refletir sobre os altos e baixos da vida, sobre a busca pelo amor e pelo significado, temas tão belamente explorados por Chico e Edu — diz o maestro.

Arte visual no foyer

Complementando a experiência sensorial do espetáculo, o Foyer do Salão de Atos da PUCRS será ocupado por pinturas de grandes dimensões da artista Lilian Maus.

Nascida em Salvador e residente entre Porto Alegre e Osório, Lilian é artista visual e professora da UFRGS, com trajetória internacional.

As pinturas expostas retratam cenários oníricos que dialogam com os temas do espetáculo: memória, transmutação e travessia.

Pós-Concerto

Logo após o concerto, o público será convidado a permanecer no teatro para uma mini-conferência com Edu Martins e o psicanalista Raul Hartke, com mediação de Ricardo Barberena. O encontro (com duração de até 40 minutos) proporá um diálogo entre arte, psicanálise e experiência humana, refletindo sobre temas presentes na narrativa do espetáculo, como paixão, desejo e busca por sentido.

Serviço