Em seu primeiro livro, Rosane Tremea recria a história de italianos que imigraram para o RS

A imigração italiana — que completa 150 anos no Rio Grande do Sul em 2025 — é feita de histórias de vida. Uma delas ganha o mundo neste sábado (17), em Porto Alegre, com o lançamento do livro Cecilia, Antonio e eu (Editora Casa de Astérion, 181 páginas, R$ 69).

Assinado pela jornalista Rosane Tremea, ex-colunista de Zero Hora com 39 anos de carreira, o texto é fruto da dissertação de mestrado da autora em Escrita Criativa na PUCRS. É, também, a estreia de Rosane no universo literário — e não é qualquer estreia: o livro é um presente, especialmente para quem se interessa pela formação do Rio Grande e pelo papel da colonização nesse processo.

A partir de uma pesquisa histórica cuidadosa, com base em documentos, imagens, relatos historiográficos e seis viagens à região do Vêneto, na Itália, a escritora recriou (com deliciosas pitadas de ficção) a trajetória de Cecilia Suzanna e Antonio Tremea, seus bisavós paternos.

Eles vieram de Lentiai, na província de Belluno, em 1883. Chegaram ao Brasil pelo Rio de Janeiro e acabaram fincando raízes no extremo Sul. Instalaram-se na antiga Colônia Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) e tiveram 11 filhos.

Restaram apenas pistas do que os dois viveram desde o desembarque na terra prometida até a morte de Cecilia, em 1899, mas Rosane não se contentou com a ausência de registros escritos. Foi além.

— O que eu fiz, na verdade, foi ficção e autoficção. Foi a forma que encontrei de preencher as lacunas — diz a escritora, dona de um texto primoroso, lapidado por décadas de bom jornalismo.

A "escrita de si" aparece, especialmente, na última parte do trabalho, quando a autora narra a missão que recebeu do pai de escrever a biografia de seus antepassados.

Ainda que o resultado seja híbrido (trata-se, afinal, de um romance histórico que mistura o real e o imaginado), é provável que muitos descendentes de imigrantes, principalmente os vênetos, se identifiquem com a obra. Mas não apenas eles.

No fundo, o texto fala de algo que toca a todos nós: a busca pelas origens.

Serviço

O quê: lançamento do livro Cecilia, Antonio e eu (Editora Casa de Astérion, 181 páginas, R$ 69)

lançamento do livro Cecilia, Antonio e eu (Editora Casa de Astérion, 181 páginas, R$ 69) Quando: 17 de maio (sábado), às 16h

17 de maio (sábado), às 16h Onde: no Salão Reale da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Rua João Teles, 317, bairro Bom Fim, Porto Alegre)

no Salão Reale da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Rua João Teles, 317, bairro Bom Fim, Porto Alegre) Mais detalhes: haverá bate-papo com o professor Antonio de Ruggiero, da Escola de Humanidades da PUCRS, e sessão de autógrafos

haverá bate-papo com o professor Antonio de Ruggiero, da Escola de Humanidades da PUCRS, e sessão de autógrafos Quanto: o evento é gratuito; o livro estará à venda no local por R$ 69. Nos próximos dias, também estará à venda no site da editora (aqui).

A autora