Dupla cria projeto cultural em Bagé: "Tornar a cidade cada vez mais habitada por todas as formas de arte"

— O Duo tem um propósito não apenas de produzir nossa obra artística, mas compor com propostas de formação, em perspectiva educativa e melhoria das vivências e convivências. Tornar a cidade cada vez mais habitada por todas as formas de arte — destaca a artista.

De acordo com Ana Paula , a iniciativa promove oficinas artísticas em escolas e instituições, explorando temas como deslocamento, pertencimento e afetividade, buscando estabelecer novos modos de se relacionar com o que está no entorno.

Os encontros, então, tornam-se espaços de diálogo, criação e aprendizagem . E o Habite-se, além da produção visual do Duo, com fotografias, videoarte, instalações e intervenções urbanas, propõe três formatos de oficinas formativas em espaços escolares e de inclusão nas comunidades:

— O Habite-se é um documento administrativo em que as prefeituras autorizam a efetiva habitação. Só que a gente fala desse Habite-se em um sentido poético, uma maneira poética de pensar a cidade. O lugar que eu habito, o que habita em mim, a relação com os espaços, com as pessoas. O projeto é todo pensado a partir dos trajetos, dos percursos, do espaço da cidade. O uso da cidade de maneira poética e artística — destaca Ana Paula, que é bageense, mas viveu por anos em Porto Alegre, até retornar para a sua cidade natal durante a pandemia e foi lecionar.