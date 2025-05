Design Week POA 2025 terá mais de 30 endereços na cidade

Vem aí mais uma edição da Design Week POA, dessa vez, com uma baita novidade. O evento, que começa neste sábado (17) e se estende até 24 de maio, vai se espalhar por mais de 30 endereços em Porto Alegre.

— Esta edição não apenas celebra o design, mas busca transformá-lo em uma experiência de pertencimento, identidade e inovação, reafirmando Porto Alegre como um polo criativo que, ano após ano, se reinventa e amplia sua presença nacionalmente — diz Camila Farina, idealizadora e diretora da mostra.

A programação estará concentrada em dois pontos de encontro, os principais polos da jornada. Um deles será o Pontal Shopping, com a Superfeira, que reunirá mais de 40 marcas e estúdios autorais.

Ali também estará montada a Arena de Talks, com a presença de nomes como Winnie Bastian, Jeferson Branco, Cris Rosenbaum e Pedro Galaso, entre outros protagonistas da arquitetura e do pensamento contemporâneos.

No térreo do shopping, a Mostra Nacional, com entrada gratuita, vai apresentar peças inéditas de 20 designers convidados, de diferentes regiões do país.

O segundo hepicentro do evento será a CasaCor RS (que reativou o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho e já está em andamento), com a exposição Porto Alegre Atemporal.

A mostra propõe uma viagem sensorial pela história e evolução do design local, com curadoria de Camila Farina, Felipe Helfer e Giselle Padoin, e uma programação exclusiva de encontros, conversas e ativações.

Destaques

Rota do Design: mapeando os territórios criativos da cidade

A rota é uma programação gratuita em 30 endereços de Porto Alegre (veja os detalhes no site designweekpoa.com).

O circuito incluirá lojas, ateliês, centros culturais e vinícolas urbanas distribuídos por diferentes bairros. Um guia impresso foi criado para quem quiser ter mais informações ao fazer o trajeto (que terá ainda sinalizações nas vitrines dos espaços participantes).

Pontal Shopping: Superfeira, Mostra Nacional e Arena Talks

A programação no local vai de 17 a 20 de maio, no Vista Pontal (4º andar) e no térreo.

O espaço Vista Pontal, que dá acesso ao terraço, receberá a Superfeira de Design, uma imersão no universo criativo contemporâneo, reunindo mais de 40 expositores entre grandes nomes do design, estúdios autorais e talentos emergentes.

Mobiliário, cerâmica, joias, objetos e tecidos se unirão em uma curadoria que refletirá a pluralidade do design brasileiro. Entre os destaques, estão marcas como Mundaréu (o antiquário Mundaréu, no 4º Distrito, que resistiu à enchente e deu exemplo ao criar um selo para marcar peças sobreviventes), Breton, Leroy Merlin, Carlos Penna, César Cony e outras com identidade local.

Além disso, a feira contará com ativações exclusivas, incluindo sessões de autógrafos com designers da APDesign e degustações de vinhos das vinícolas urbanas de Porto Alegre, como Cave Poseidon, Mincarone, Ruiz Gastaldo e Adolfo Lona.

Já a Arena Talks, localizada também no Vista Pontal, oferecerá uma série de encontros sobre curadoria, inspiração e influência do design na vida cotidiana.

Com apoio do Salão do Móvel – Sindmóveis, o espaço receberá nomes como Winnie Bastian, Jeferson Branco, Cris Rosenbaum, Carlos Penna, Pedro Galaso, Bruno De Lazzari e Tati Laschuk, que discutirão as tendências e o futuro do design.

No térreo, a Mostra Nacional apresentará uma interpretação única sobre o tema “Presente; passado e futuro”, reunindo obras de designers de diferentes regiões do Brasil que vêm se destacando em premiações e exposições nacionais e internacionais.

A seleção abrangerá móveis e objetos autorais que expressam a identidade do design brasileiro contemporâneo. Entre os nomes confirmados estão Jeferson Branco (SC), Bruno De Lazzari (RS, com instalação externa), Pamela Cantelmi (SC), André Carvalho (SP), Ye Design (SP), Leo Ferreiro (SP), Lisiara Simon (RS), Daniel Wilges (RS), além dos premiados no Prêmio Salão Design e na Movelsul, Matheus Solka (RS) e Jever Jones (RS). A mostra estará em cartaz de 17 a 24 de maio.

Sunset

O destaque serão designers e DJs reunidos em finais de tarde musicais.

Aproveitando a atmosfera do pôr do sol no Guaíba e a vista privilegiada do terraço Vista Pontal, o evento promoverá "sunsets" durante os dias de Superfeira.

Sempre das 18h às 22h, os encontros contarão com discotecagem ao vivo de DJs convidados.

No dia 17, quem comanda o som é Arthur Toledo. Em 18 de maio, a pista ficará por conta de Lucas Dick. No domingo (19), Dani Souza assumirá a discotecagem e, no encerramento da feira, em 20 de maio, o DJ Vini Marques fechará a sequência com sets que misturam brasilidades, música eletrônica e sonoridades experimentais.

Oficinas para crianças

Durante a Design Week POA 2025, as crianças também ganharão um espaço especial para explorar a criatividade e mergulhar no universo do design.

Nos dias 17, 18, 24 e 25 de maio, serão realizadas oficinas exclusivas voltadas ao público infantil, com experiências educativas, lúdicas e inspiradoras.

A programação incluirá atividades como a oficina Criando Histórias, de escrita criativa para crianças, a vivência sensorial de Beachcombing na Prainha do Pontal, a delicada Oficina de arte em miniatura, a criação de mosaicos na Oficina de criatividade com azulejos, e a confecção de brinquedos reutilizando materiais na oficina Sucata, brincando e conscientizando.

A presença de um responsável durante todas as atividades será obrigatória, e as inscrições podem ser feitas para quantas oficinas desejar, conforme disponibilidade de vagas. Inscrições através do site da mostra.

Ingressos para a Superfeira

Os ingressos para a SuperFeira de Design estão disponíveis no Sympla, com opções de entrada para um único dia ou passaporte para todos os dias do evento, ambos dando direito a itens exclusivos.

O Passaporte Vinho oferece entrada para todos os dias, mais uma taça de cristal personalizada e degustação especial com cinco rótulos selecionados de vinícolas urbanas de POA.

Outra opção é o ingresso Design Bag Solidária, que oferece acesso ao evento e uma bag exclusiva, com parte da renda destinada à criação de bibliotecas modulares, projeto idealizado pelo coletivo Arquitetos Voluntários.

Ingressos da Superfeira com propósito solidário

Parte da arrecadação proveniente da venda dos ingressos da SuperFeira será destinada a uma ação social realizada em parceria com um grupo de arquitetas voluntárias: a Biblioteca Solidária.

O projeto prevê a criação de uma biblioteca modular, que será doada a escolas públicas em situação de vulnerabilidade, unindo design e responsabilidade social em um gesto concreto de transformação.

Durante a Design Week POA, o público poderá conhecer essa iniciativa de perto — a estrutura ficará exposta no térreo do Pontal Shopping, em uma instalação aberta à visitação, que convida todos a se envolverem com a causa.

Serviço

O quê: Design Week POA 2025

Design Week POA 2025 Quando: de 17 a 24 de maio de 2025

de 17 a 24 de maio de 2025 Onde: Porto Alegre, com atividades no Pontal Shopping (Avenida Padre Cacique, 2893 Cristal), na CasaCor RS (Antigo Terminal do Areoporto Salgado Filho) e em mais de 30 endereços pela cidade.

Porto Alegre, com atividades no Pontal Shopping (Avenida Padre Cacique, 2893 Cristal), na CasaCor RS (Antigo Terminal do Areoporto Salgado Filho) e em mais de 30 endereços pela cidade. Ingressos: Superfeira no Pontal Shopping e oficinas com ingressos à venda pelo Sympla

Superfeira no Pontal Shopping e oficinas com ingressos à venda pelo Sympla Mais informações e programação completa: https://www.designweekpoa.com

@designweekpoa

Mais detalhes

Durante a temporada da CasaCor RS, a Design Week POA promoverá talks exclusivos na arena da mostra. As palestras confirmadas são:

21.5 - O Mercado do Design Brasileiro com Camila Farina (Design Week POA), Dionisio Augusto De Bortoli (Movelsul) e Beto Cocenza (Boom SP Design)

22.5 - Design e valor para incrementar resultados em escritórios de arquitetura com Fabiane Wolff e Roberta Hentschke

23.5 - Mutualismo: Arte x Arquitetura x Design x Moda em Milão 2025 com Thiago Barella e Mariana Prestes

24.5 - Entre Tradição e Inovação com Bruno De Lazzari