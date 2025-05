Sucesso na Alemanha, espetáculo gaúcho sobre menina vítima da enchente estreia em Porto Alegre

A primeira apresentação em solo porto-alegrense será no dia 28 de junho, sábado, às 16h, no Teatro do Instituto Goethe. Vale prestigiar.

Com direção de Camila Bauer e atuação de Liane Venturella, a atração mistura teatro de animação com documentário multimídia para crianças. O roteiro narra a situação dos refugiados climáticos e a superação de uma menina, representada por uma boneca, diante da catástrofe ambiental.

Na trama, a protagonista perde a própria casa e o animal de estimação na enchente que arrasou no sul do país. No albergue, ela faz novos amigos e mostra, com um olhar doce, a esperança em relação a tudo o que vivenciou. É um relato ficcional que, de certa forma, traduz o que o Rio Grande do Sul viveu em maio de 2024.