Conheça um oásis com cachoeira, trilhas e ponte pênsil a 10 minutos do centro de Gramado 

Foi uma surpresa. Eu não fazia ideia de que, a 10 minutos de carro do centro de Gramado , na Serra, iria encontrar uma baita floresta, com cachoeira e tudo.

Lapidado há mais de 30 anos pelo empresário André Tissot , o Garden Park (aberto ao público desde 2022) é um oásis verde no principal destino turístico do Rio Grande do Sul.

Ele tinha razão. O lugar (do tamanho de 14 campos de futebol) une mata nativa (com exuberantes exemplares de xaxim verde, espécie ameaçada de extinção), jardins multicoloridos e alamedas de carvalhos. Há trilhas, mirantes, pontes do tipo pênsil, espaços de convivência e áreas de alimentação. Até o banheiro é uma atração à parte, com teto de vidro e samambaias suspensas.