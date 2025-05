Como é o chope de azeite de oliva que você bebe com vista para um cânion, em Gramado

Com 12 mil oliveiras, o Olivas de Gramado é um lugar imperdível no interior do município, longe dos roteiros tradicionais e cheio de atrações. Visitei nas férias e aprovei.

Um dos destaques, além do charme do olivoturismo, é uma curiosa mistura de azeite, cevada e lúpulo.

É isso mesmo o que você está pensando: o local oferece uma cerveja à base do "ouro verde" gaúcho. É o Chope Olivas, desenvolvido em parceria com a Stier Bier, de Igrejinha.

Se eu provei? É claro que sim — e beberia de novo sem pestanejzar (leia mais detalhes abaixo).

Fora do eixo central

Uma imagem aberta do lugar, para você ter uma ideia melhor de como é. Olivas de Gramado / Divulgação

Apesar de ficar na zona rural, o empreendimento não é longe da cidade: está localizado a cerca de 15 quilômetros de estrada asfaltada do Centro. O caminho é bonito e, por si só, já vale o passeio. Chegando ao destino final, há atrações para a família inteira.

Tem mini-fazenda (uma graça, as crianças adoram!), prova de azeites (eu fiz a degustação sensorial, na qual você aprende, inclusive, a detectar produtos falsos no mercado), bike voadora (para quem gosta de aventuras radicais), passeios a cavalo, trilhas, uma "Casa do Hobbit" (em alusão à saga “O Senhor dos Anéis”) e até um trajeto feito em um trenzinho estilizado.

Eu fiz o percurso na locomotiva e desci no Bosque Encantado (outro atrativo à parte, super "zen"), onde o pessoal montou um “hotel 5 estrelas para insetos” (com casinhas de madeira para os bichinhos viverem), com vista para o cânion Pedras Brancas.

E que vista!

Se você for até lá, peça o chope no local, escolha uma espreguiçadeira e aprecie o visual sem pressa. A bebida é levinha (o azeite de oliva dá perfume e frescor). O copo de 400ml sai por R$ 24,90.

Sunset

Outra dica antes de ir embora é participar do Olivas Sunset, evento realizado no pôr do sol, junto ao restaurante da propriedade (que tem um grande deque de madeira com vista para a paisagem exuberante).

Se der tempo, experimente ainda o sorvete de creme e pistache com azeite. Já virou tradição.

Informações