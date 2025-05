Como é o café da manhã assinado pela chef Roberta Sudbrack em Gramado

Já escrevi aqui sobre o Ocre, o novíssimo restaurante da chef estrelada Roberta Sudbrack, no Wood, em Gramado. Pois, finalmente, durante as férias, provei o tempero dela. É tudo aquilo e mais um pouco, com a cereja do bolo: o café da manhã da Sud.

Assinado pela gaúcha que já foi eleita a melhor chef da América Latina, o desjejum do Wood (aberto a qualquer pessoa, mesmo se não estiver hospedada lá - leia mais abaixo) é um banquete para quem gosta de "comida de verdade".

Esqueça aqueles pratos com delicadezas em miniatura, que você nem sabe por onde começar a comer. As iguarias oferecidas no café da Roberta são muito bem servidas, ideais para compartilhar.

Na minha mesa, pedimos de tudo um pouco: do famoso “tudão” (espécie de torrada completa, com tudo mesmo!) aos surpreendentes ovos vietnamitas (preparados sobre "folha" de arroz tostadinha e crocante, com molho picante, espinafre, queijo derretido e, claro, ovos orgânicos).

Aliás, os ovos são as estrelas.

Presta atenção: o cardápio tem ovos caipiras mexidos (simples e frescos), omelete de ovos caipiras (com queijo gaúcho, bacon artesanal glaceado da marca carioca Porco Alado), ovo quente com flor de sal (com um ou dois ovos caipiras cozidos por quatro minutos e meio, servidos com bastão de pão de fermentação natural torrado), ovo gratinado no forno a carvão (com pão, tomatinhos, ovo caipira e queijo tipo raclette gratinado) e ovo turco (um ovo caipira mollet, com tzatziki, espécie de creme à base de iogurte e pepino, e molho de pimenta).

Mas não se preocupe: se você quiser, também há uma série de outras opções no cardápio (e também na bancada), a começar pelos sanduíches de salmão defumado.

Dica: os queijos e a charcutaria são de tirar o chapéu, assim como os pães, bolos e a cuca artesanal. Ah, e o pão de queijo!

Outro destaque é o café em si. Dá para pedir cafés orgânicos especiais, passados na mesa, na hora.

Como provar

Você pode se hospedar no Wood (o café é incluído) ou reservar uma mesa mesmo estando em outro hotel ou apenas para um bate-e-volta a Gramado.

Vai por mim: programe-se para fazer um brunch lá, isto é, um café-almoço.

Garanto que, depois da comilança, você só vai querer se alimentar de novo mais tarde (beeem mais tarde!).

O valor do café para não hóspedes é R$ 190 por pessoa. Mais detalhes no site do Wood, aqui.

Quem é Roberta Sudbrack

Ela arrasa na cozinha - e na forma como se posiciona na vida. Marcos Moreira / Divulgação

É uma das chefs mais renomadas do Brasil, precursora da "nova cozinha brasileira" (sem jamais perder a simplicidade, as origens e o prazer da comida "de casa"). Está radicada no Rio de Janeiro desde 2005, mas passou por muito lugares.

Por sete anos, ela liderou a cozinha do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, no mandato de Fernando Henrique Cardoso. Detalhe: foi a primeira chef de cozinha da história do Palácio. Na época, alimentou gente como o rei Juan Carlos e a rainha Sofia da Espanha, o então príncipe Charles (hoje rei da Inglaterra), presidentes de inúmeras nações, de Fidel Castro a Bill Clinton e Jacques Chirac.

No Rio, foi Roberta quem lançou as bases do menu degustação que mudava diariamente, conforme os ingredientes mais frescos locais. Ela também foi pioneira ao unir a gastronomia aos conceitos de moda, arte, design, música e literatura.

Em 2012, ela se tornou chef da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres e repetiu o feito no Rio, em 2016, criando o cardápio do Time Brasil.

Em 2015, quando completou 20 anos de carreira, foi eleita a melhor chef mulher da América Latina pela revista inglesa '‘Restaurant’'. De lá para cá, acumulou uma profusão de prêmios e distinções. Seu restaurante Roberta Sudbrack, por exemplo, fechado em 2016, chegou a receber uma estrela no badalado Guia Michelin.