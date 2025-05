Como é a experiência do Chef's Table em Porto Alegre; veja o vídeo

Sucesso na Netflix, o Chef's Table é um convite à alta gastronomia , com grandes cozinheiros e pratos surpreendentes. É criatividade na veia, e o mais legal é que dá para viver essa experiência em Porto Alegre . É sobre comida, mas também é sobre cultura e comportamento — e por isso é interessante.

Até 30 de maio, no Shopping Iguatemi, cinco profissionais da cozinha (de Portugal, da Argentina, do Brasil e dos Estados Unidos) irão preparar cardápios especiais para quem estiver disposto a pagar (não é barato) pela experiência (veja os detalhes abaixo).

É uma espécie de "salto no escuro", porque você não sabe o que virá pela frente (e esse, precisamente, é o "barato" da coisa).

Veja o vídeo que a gente preparou para você:

Nesta semana, eu e a Kizzy Abreu, que atua como creator de GZH (ela produz vídeos muito legais para as redes sociais), fomos conhecer a proposta de perto, a convite do casal Fernanda Guimarães e Lucas Cinti (as mentes por trás da ideia).