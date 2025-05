Com uso de IA, Agatha Christie volta à vida para dar aulas de escrita policial

A Dama do Crime, Agatha Christie , voltou à vida graças à inteligência artificial (IA) . A ideia é parte de um curso de escrita oferecido pela rede britânica BBC.

No curso, a criadora do detetive Poirot (falecida em 1976) dá aula aos participantes.

Para isso, a IA foi alimentada e treinada com escritos e entrevistas da autora e também com imagens, filmagens e áudios, além de contar com movimentos da atriz Vivien Keene (técnica semelhante à usada na polêmica propaganda estrelada pela cantora Elis Regina, em 2023).