Com transformação radical, CasaCor RS revela potencial do antigo Aeroporto Salgado Filho para grandes eventos

É surpreendente a transformação operada pela CasaCor RS no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Estive lá no início das obras de recuperação após a enchente, em 2024 (veja as fotos abaixo), e voltei na última semana.

O maior evento de arquitetura e design do sul do Brasil atingiu o objetivo: além de reabilitar o espaço com 40 ambientes provisórios belíssimos, atraindo visitantes de dentro e de fora do RS, a mostra evidenciou o potencial do prédio da década de 1950.

O lugar parou de receber voos em 2019 e, até a catástrofe climática, vinha sendo ocupado apenas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

— Estamos dando acesso a lugares do terminal que, mesmo no passado, as pessoas não conheceram, porque eram restritos. A repercussão está sendo incrível. Quem visita, sai encantado — diz Karina Capaverde, diretora da CasaCor RS.

Há um restaurante com vista para a pista, galerias de arte e design, área para palestras, lojas e uma cafeteria. O hall de entrada foi repaginado, jogando luzes sobre o famoso mural de Aldo Locatelli, agora revalorizado.

O painel, aliás, é alvo de um projeto de recuperação emergencial via Lei Rouanet, liderado pela Associação Victorino Fabião Vieira, com apoio da Fraport (leia os detaques aqui).

Em resumo, a área de 5,4 mil metros quadrados foi redesenhada pelos melhores arquitetos gaúchos. São todos daqui, com fornecedores em sua maioria locais, mobilizando mais de 400 empregos e atraindo os olhos do setor. É uma baita vitrine.

Ao final do evento, móveis e equipamentos serão vendidos, reaproveitados ou doados. A estrutura recuperada (elétrica e hidráulica) permanecerá como legado.

A torcida é para que a Fraport, a partir dessa experiência, dê novos usos ao terminal (quem sabe como centro de eventos?). Um lugar que permanece na memória afetiva dos gaúchos merece voltar a fazer parte do cotidiano de Porto Alegre.

Futuro aberto

O gerente de Comunicação e Marketing da Fraport Brasil, Rafael Guerra, diz que a direção da empresa está feliz com a CasaCor e "com o potencial que o antigo terminal tem para receber novos projetos”. Que assim seja.

Como visitar

Até 13 de julho, de terças a sextas-feiras, das 14h às 20h, e sábados, domingos e feriados das 12h às 20h (visitação sempre até as 20h30min).

Há estacionamento no local, no valor de R$ 30

Para ver a obra do Locatelli, visitar a cafeteria, o restaurante, as lojas e as mostras de arte e design, a entrada é gratuita.

Para o tour completo nos 40 ambientes criados no local, é preciso comprar ingresso (R$ 96). Bilheteria online: appcasacor.com.br/events/rio-grande-do-sul-2025