Com presença de músico espanhol, Ospa terá 1° Encontro Internacional de Contrabaixos

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai realizar, na próxima semana, o 1° Encontro Internacional de Contrabaixos de sua história. Que baita novidade para a Capital.

O INSPIRA, como está sendo chamado o evento, terá um recital de abertura com o naipe de contrabaixistas da orquestra (algo raro e ainda com entrada franca) na terça-feira (27) e seguirá até sexta-feira (30), com a presença de um ilustre convidado: o músico espanhol Luis Cabrera, craque no instrumento e considerado um dos melhores do mundo na atualidade.

Cabrera irá compartilhar seu conhecimento em uma série de atividades gratuitas, como masterclass, palestra e apresentações na Casa da Ospa.

O encerramento do encontro, na sexta-feira (30), será marcado por um concerto oficial da orquestra, com Cabrera no solo. Sob regência de Cinthia Alireti, o grupo vai executar “O Boto dos Tapajós”, de Cintia Zanco, “Concerto para Contrabaixo e Orquestra”, de Eduard Tubin, e “Sinfonia em Dó Maior”, de Paul Dukas.

A ideia do encontro partiu do contrabaixista da Ospa e professor da Escola de Música da instituição Eder Kinappe, inspirado em um grande mestre: Milton Romay Masciadri, primeiro professor de contrabaixo da escola e grande incentivador das trocas entre os músicos.

— Estava mais do que na hora de fazer um encontro internacional aqui, para oferecer aos estudantes a oportunidade de aprender com um grande nome da área. Nessa busca, encontrei o Luis Cabrera, que ainda muito jovem conquistou postos de extrema relevância em orquestras e conservatórios da Europa e, além disso, tem valores pessoais e profissionais muito bonitos. É um exemplo como pessoa — diz Kinappe, na Ospa desde 2006.

Já está confirmada a participação de estudantes vindos do Chile, do Uruguai, da Argentina e de diferentes Estados, como Roraima, São Paulo, Brasília, Curitiba e Florianópolis, além, é claro, da presença dos gaúchos, inclusive com a mobilização de universidades.

Serviço

O quê: INSPIRA – 1° Encontro Internacional de Contrabaixos da Ospa

INSPIRA – 1° Encontro Internacional de Contrabaixos da Ospa Quando: de 27 a 30 de maio de 2025

de 27 a 30 de maio de 2025 Onde: no Complexo Cultural Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre

no Complexo Cultural Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre Mais informações: inspirabass@gmail.com

inspirabass@gmail.com As inscrições para a participação de estudantes já se encerraram

Para assistir

O recital de abertura será na terça-feira, 27 de maio, às 19h, com integrantes do naipe de contrabaixos da Ospa e convidados. Será com entrada franca. Basta comparecer ao local

O concerto de encerramento, com a orquestra e o solista Luis Cabrera, será na sexta-feira, 30 de maio, às 20h, com ingressos de R$ 10 a R$ 50, à venda pelo Sympla clicando aqui

Quem é Luis Cabrera

Nascido na Espanha em 1985, Luis Cabrera começou a tocar contrabaixo aos 10 anos. Após estudar em Madri com os professores Rafael de Frías e Karen Martirossian, concluiu a graduação e o mestrado na Guildhall School of Music & Drama, em Londres, com o professor Rinat Ibragimov.

Posteriormente, completou seus estudos na Hans Eisler University em Berlim com Janne Saksala.

Aos 20 anos, tornou-se contrabaixista principal da Orquestra Filarmônica dos Países Baixos, colaborando com orquestras como a Filarmônica de Roterdã, Royal Concertgebouw Orchestra e London Symphony Orchestra.

Atua como solista, músico de câmara e professor, lecionando na Guildhall School e no Conservatório de Roterdã.