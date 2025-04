Com participação de diretora e co-roteirista, filme sobre Milton Nascimento será exibido em São Francisco de Paula

Flavia Moraes e Milton Nascimento durante as gravações.

O filmaço "Milton Bituca Nascimento", da cineasta gaúcha Flavia Moraes , será exibido em São Francisco de Paula, no próximo dia 17, com participações especialíssimas.

O co-roteirista do documentário, Marcelo Ferla, baterá um papo com o público, acompanhado de Flavia, à distância, e do professor de história Flávio Azevedo, especialista em MPB.