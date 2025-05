Com grandes nomes do rock gaúcho, bar icônico de Porto Alegre inaugura "Quinta das Estrelas"

Charles Master durante o show de reencontro do TNT em dezembro de 2024 no Araújo Vianna.

A ideia é promover, uma vez por mês, sempre às quintas-feiras, apresentações exclusivas com nomes que marcam a história do rock gaúcho. É saudosismo puro.

Acompanhado de sua banda, Charles promete uma noite de estreia inesquecível, com clássicos como “Cachorro Louco”, “Não Sei” e “Irmã do Dr Robert”, e algumas surpresas.

Com mais de 40 anos de trajetória, Charles é uma das figuras influentes do cenário musical do Rio Grande do Sul. Máquina de hits, ele gravou três LPs, uma coletânea e um DVD com o TNT, dois álbuns solo e um DVD ao vivo.