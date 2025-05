Com 600 metros de churrasqueiras e mil assadores, Cais Mauá receberá Paleta Atlântida em Porto Alegre 

Serão mais de 600 metros de churrasqueiras na beira do rio-lago , com cerca de mil participantes assando simultaneamente e uma série de outras atrações.

O evento ocupará ainda quatro armazéns do Cais, com atrações variadas. Um dos destaques será o Camarote do Paleta , espaço exclusivo com sistema open food e open bar , que contará com 20 ilhas de assados comandadas por churrascarias clássicas de Porto Alegre, como Santo Antônio, NB Steak, Assado Raiz e Marquês Empório Parrilla, além de assadores conhecidos, oferecendo cortes especiais.

Entre os churrasqueiros convidados já confirmados estão nomes como Brasa Negra, chef Lara, Rodrigo Fagundes, Marcelo Sartori, Léo do Kozinha, Luxo do Gaúcho, chef Lili, chef Daia Webler, chef Max Nardon, chef John Oliveira e Neto Leal.

Ao longo dos armazéns, o público encontrará promoções de marcas, uma praça de alimentação e feira com expositores da Renova Feira Autoral. O Paleta Atlântida também promoverá um encontro entre mais de 30 piquetes do Acampamento Farroupilha.

Música

Disputa

Como já é tradição no Litoral Norte, o evento promoverá a competição da "Melhor Paleta" no Cais , em que trios participantes apresentarão suas receitas a um grupo de jurados.

Como participar

Ticket open food/open bar individual (R$180) - Para quem não vai assar, nem competir, mas deseja degustar cortes e pratos especiais preparados pelas ilhas de churrasco situadas na área de Open Food/Open Bar, das 12h às 17h. O ticket também dará direito a circular por todas as demais áreas do evento.

Ticket trio de assadores (R$350) - Exclusivo para os trios de assadores(as), com direito a participar da competição que vai eleger a "Melhor Paleta", além de acesso à área Open Food/Open Bar e demais áreas do evento.

Ticket visitante (free) - Para conhecer o evento de forma gratuita, como visitante. O ticket será trocado por uma pulseira no dia do evento. Esse ticket não dará direito à área Open Food/Open Bar, nem acesso às churrasqueiras dos trios de assadores, somente aos demais ambientes.

Serviço

Mais detalhes

Com produção da Combo Agência, a primeira edição do Paleta Atlântida na capital gaúcha tem patrocínio de Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco, da prefeitura da Capital, do governo do Estado, da Caixa Econômica Federal e e do governo federal.