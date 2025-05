Bar de Porto Alegre fará festa de aniversário para piano de 100 anos sobrevivente da enchente; veja vídeo

Um piano de cauda de 100 anos, que sobreviveu à enchente de maio de 2024, vai ganhar uma festa de aniversário. O bar Grezz, no 4º distrito de Porto Alegre, onde a água chegou a 1m80cm durante a catástrofe climática, conseguiu salvar a raridade e decidiu celebrar o centenário com um recital coletivo na próxima quarta-feira (28), com alguns dos melhores pianistas gaúchos.

Depois de tudo o que se passou, o piano merece: virou um símbolo da resiliência e da força da arte na Capital.

Estive no local quando a água baixou, em 2024 e voltei lá nesta semana, acompanhada do fotojornalista Jeff Botega, para ver de perto o reluzente Steinway & Sons (marca do século 19, com fábrica em Nova York, nos EUA, e em Hamburgo, na Alemanha). É um instrumento onipresente, que por muito pouco não afundou na lama.

Veja o vídeo sobre o piano:

— Recebemos a informação, no dia 2 de maio de 2024, de que a água poderia chegar aqui, então botamos tudo em cima do palco. Depois, fomos alertados de que não seria o suficiente, porque subiria mais do que isso. Voltamos no dia 3 e, às 12h, chamamos os vizinhos e juntamos oito pessoas para erguer o piano. Às 13h, a água já estava aqui dentro — recorda Rafael Rhoden, sócio da casa.

O instrumento ficou sobre mesas altas, dispostas em cima do palco. A água chegou a 30 centímetros dele. A relíquia sofreu com a umidade, mas não foi molhada.

Ainda bem.

Estimado em R$ 100 mil, o Steinway pertenceu ao músico gaúcho Vagner Cunha, filho do maestro Antonio Carlos Borges-Cunha. É um baita instrumento, adquirido pelo Grezz para a inauguração da casa (em uma antiga fábrica de botões, em 2023), cuja especialidade é o jazz, o blues, as brasilidades e a música instrumental contemporânea.

A ideia de fazer a festa foi de Bruno Klein, sócio de Rafael ao lado de Lúcio Vargas, a partir de uma conversa com Person Losekann Fontes, conhecido afinador de pianos do Rio Grande do Sul.

Até a data escolhida para a celebração é simbólica: 28 de maio. Exatamente um ano antes, no mesmo dia, os donos do lugar finalmente conseguiram entrar no Grezz, quando a água baixou.

— Foi muito difícil. Pensamos que não ia dar para voltar, mas deu. Aqui estamos, e o piano é um símbolo desse renascimento e da força da arte e dos palcos de Porto Alegre — diz Rafael, com lágrimas nos olhos.

A festa terá início às 19h e, a partir das 21h, contará com a participação dos pianistas Bethy Kruger, Cristian Sperandir, Dunia Elias, Leonardo Bittencourt, Luciano Leães e Luiz Henrique New, acompanhados do baterista Martin Estevez e do contrabaixista Everson Vargas (leia mais abaixo).

Vai por mim: vale prestigiar. Não só pela boa música, mas por tudo o que essa comemoração representa.

Serviço