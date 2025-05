Artista gaúcha leva espetáculo com mensagem de paz para o Japão

Ela conquistou o mundo, literalmente, com a sua arte, representando o Rio Grande do Sul e o Brasil nos mais longínquos recantos do planeta. Depois de levar o teatro de animação a países como Canadá, Senegal, Taiwan, República Tcheca e Japão, a gaúcha Nina Vogel deixou Carazinho, nesta semana, para uma nova turnê internacional.

A multiartista retorna a Tóquio, capital do Japão, onde esteve em 2024, para uma estadia de um mês, com uma série de atividades na agenda, a convite do governo japonês e de universidades locais (Ayoama Gakuin e Soka University).

Nina também irá à província de Kochi e a Hiroshima, centro histórico mundial da paz, somando cinco semanas no continente asiático.

Desde o ano passado, ela é agenciada por uma produtora local (a La Forêt, dirigida por Hisako Yamaura) e vem firmando laços de amizade naquele país. Lá, a delicada arte feita com figuras animadas (que chamamos de bonecos e marionetes, mas que vão muito além) é admirada e respeitada.

Recebida com "tapete vermelho", Nina dará uma palestra, concluirá uma ópera (chamada Uirapuru Tori, em parceria com o multi-instrumentista e compositor Taichiro Omura) e fará a estreia de uma nova performance.

Não por acaso, o espetáculo se chama Feathers of Hope (Penas da Esperança, na tradução do inglês).

— Quero levar a mensagem da paz. Acredito que a arte tem o poder de transformar e de sensibilizar as pessoas, é capaz de humanizar e de reconectar. Nunca precisamos tanto disso. Sou uma artista independente cumprindo seu papel no mundo — diz a artista, que faz do próprio corpo instrumento e espetáculo (cada figurino, criado artesanalmente por ela, é uma obra de arte em si mesma).

Entre os meses de outubro e novembro, a gaúcha seguirá para a América do Norte, a convite de uma série de instituições.

Nina dará workshops na Bienal Puppet Power 2025, em Calgary, e na Association Québécoise des Marionnettistes (AQM), em Montréal, ambas no Canadá. Nos Estados Unidos, ministrará oficinas na DePaul University, em Chicago, e em Nova York.

Guarde este nome: embora Nina Vogel seja ainda lamentavelmente pouco conhecida em sua terra natal, ela é aplaudida de pé por onde passa. E leva o Rio Grande consigo, de um jeito lúdico, belo e poético.