Arquitetas gaúchas levam folclore brasileiro ao Festival Internacional de Jardins, na França; veja o espaço

Com 33 anos de tradição, o Festival Internacional de Jardins de 2025 está ocorrendo na França até 19 de novembro. Nesta edição, as arquitetas gaúchas Vanessa Zechin, Nichele Rossi e Natana Angheben Eitelven projetaram o Jardim dos Poderes Mágicos, único representante brasileiro no evento.

A concepção do espaço começou em novembro do ano passado. Em abril, as arquitetas embarcaram para a França, onde colocaram o projeto em prática com o apoio de uma equipe local de jardinagem. O jardim homenageia a cultura e o folclore brasileiros por meio de elementos simbólicos, como um portal feito de bambu e troncos de árvore, um estilingue gigante e um lago com espelhos d’água.

— Fiquei dois dias serrando bambu — relembra Vanessa, ao contar sobre a construção da cabana central, inspirada nas tendas de calor tradicionais da América Latina.

São cinco cenários dentro de um único jardim, conectados por uma parede escultórica de 20 metros, que se revela aos poucos. A ideia é conduzir o visitante por uma narrativa em formato de conto.

Um dos destaques é a presença das pegadas do Curupira, personagem do folclore brasileiro conhecido por proteger as florestas. A escolha marca a intenção do projeto de estimular reflexões sobre mudanças climáticas e preservação ambiental.

Com foco na restauração da natureza, o jardim reutiliza plantas e materiais de edições anteriores, preservados pela organização do festival, além de incorporar espécies locais, como aquelas originárias da região vulcânica do Etna, na Itália.

Esta é a segunda participação de Vanessa no evento. Em 2014, ela integrou a equipe responsável pelo Jardim do Purgatório das Tentações.

Sobre o festival

Realizado desde 1992 em um castelo na cidade de Chaumont-sur-Loire (a 200 quilômetros de Paris) o Festival Internacional de Jardins apresenta anualmente criações inspiradas em um tema específico. Em 2025, o tema é conto de fadas, com o lema "Once upon a time, in the Garden" (em português, "Era uma vez no jardim"), relembrando o início clássico das histórias infantis.

Nesta edição, são 25 jardins temporários feitos por artistas de nacionalidades variadas, além de espaços permanentes. As propostas abordam narrativas como Pinóquio, A Bela Adormecida, contos de Italo Calvino, lendas chinesas e outras referências do imaginário popular.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis no site oficial do governo francês.

Veja o local em que o evento acontece