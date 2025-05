Antigo restaurante Augusto, um clássico de Santa Maria, vira tema de livro

Durante 50 anos, o restaurante Augusto foi um clássico em Santa Maria — e deixa saudade até hoje. Conhecido pelo famoso galetinho, degustado inclusive por visitantes ilustres (políticos, jogadores de futebol, artistas, etc.), o histórico estabelecimento virou tema de livro.

Lançado em março, Restaurante Augusto: histórias de uma Santa Maria que não existe mais (Editora Rio das Letras, 120 páginas, R$ 69), de Sávio Augusto Werlang, terá sessão de autógrafos neste sábado (24), às 15h, no Arquivo Histórico Municipal (leia mais detalhes abaixo). O local foi uma das fontes de pesquisa, e o evento tem o apoio da prefeitura.

Não preciso nem dizer que é um baita livro, em especial, pelo saudosismo presente em cada página.

O restaurante fechou as portas em 2019, depois da morte trágica (em um acidente de moto) de Marco Antonio Fank, genro e braço direito do falecido Augusto. Entristecidos, os familiares acabaram optando por encerrar o negócio.

Por acaso, durante a pandemia, Sávio (antigo frequentador da casa) soube que tudo (móveis, fotos, documentos, recortes de jornais, etc.) havia ficado dentro do prédio na Rua Floriano Peixoto (um ponto tradicional no centro da cidade). Com autorização, ele entrou lá e deu início ao trabalho de recuperação.

— Eu tremi quando vi aquilo intacto. Primeiro, me ofereci para digitalizar tudo, para que a história não se perdesse. Quando tinha 30 páginas da pesquisa prontas, mandei para os herdeiros — conta Sávio.

Com aval deles, o microempresário (que é dono de uma empresa de TI na cidade) deu continuidade às pesquisas por três anos, até concluir a obra.

— O livro é sobre o Augusto e, basicamente, sobre Santa Maria. É impossível não pensar em tudo o que aconteceu desde a tragédia da boate Kiss. Parece que Santa Maria mudou, virou outra cidade. E depois a gente ainda perdeu essa referência que era o Augusto — diz Sávio.

No fundo, ele faz mais do que registrar a história do restaurante. O livro é um resgate da memória afetiva do município.

Sobre o evento

A capa. Marcelo Oliveira / Divulgação

O quê: bate-papo e sessão de autógrafos com Sávio Augusto Werlang, autor do livro “Restaurante Augusto: histórias de uma Santa Maria que não existe mais”

Onde: no Arquivo Histórico Municipal, na Rua Appel, 900 - Salão de Eventos no 2º andar

Quando: sábado (24), às 15h

Quanto: gratuito

Mais detalhes: o evento é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, e pela Associação dos Amigos do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria. Faz parte da comemoração do aniversário de 167 anos da cidade, festejado no último sábado, 17 de maio