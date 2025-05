A experiência de ser um "alquimista do vinho" em Gramado

Já imaginou criar, engarrafar, aplicar o rótulo (que você mesmo fez), inserir a rolha e preparar o lacre de cera do seu próprio vinho? Eu vivi essa experiência no Vinolab , em Gramado . É uma baita pedida — e você ainda leva a sua criação consigo (sem contar que a fórmula fica registrada na casa, ou seja, será possível voltar e bebê-la sempre).

O Alquimista do Vinho funciona assim: em uma mesa, na frente de cada participante, são dispostas quatro taças, quatro frascos de vidro com a bebida e quatro beckers (lembra das aulas de química? É uma espécie de copinho com medidas).