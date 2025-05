A campanha do Futebol Clube Santa Cruz para apoiar a revitalização de uma das mais belas igrejas do RS

O Futebol Clube Santa Cruz, um dos mais tradicionais do Interior, no Vale do Rio Pardo, vai entrar em campo com um novo motivo para encher a torcida de orgulho. Em 2025, os atletas do Galo — como é carinhosamente chamado o time — irão vestir uma camisa especial em apoio à campanha "Abrace a Catedral", que busca arrecadar recursos para a revitalização da Catedral São João Batista.

Considerada o maior templo católico estilo néo-gótico da América do Sul, a igreja é um dos maiores patrimônios históricos e culturais de Santa Cruz do Sul. Ela fica bem no centro da cidade e é um destino turístico e religioso.

A ação, segundo Tiago Rech, presidente da agremiação esportiva, "reforça o papel do clube como agente ativo na valorização da história e da identidade do município". Parte do valor arrecadado com a venda das camisetas será revertida diretamente para a campanha.

— A Catedral é o maior símbolo da nossa cidade, atrai turistas o ano inteiro e carrega um valor histórico e afetivo imensurável para todos nós. Por isso, decidimos levar essa campanha no nosso manto sagrado. É uma forma de retribuir tudo o que Santa Cruz do Sul representa para o nosso clube — destaca Tiago (aquele que ficou famoso em 2012 ao aparecer na TV como o único torcedor do Galo em um jogo contra o Grêmio no Estádio Olímpico).

Com detalhes da campanha "Abrace a Catedral" e um QR Code para doações, a camisa especial será utilizada em jogos ao longo da temporada e estará disponível para venda neste sábado (24), na loja da SS Sports no Estádio dos Plátanos, das 9h às 11h30min.

Nos demais dias da semana, ela poderá ser comprada na SS Sports na Avenida Paul Harris, 1690, pelo Instagram @ss_sports_uniformes e também na loja virtual do Galo Carijó no site fcsantacruz.com.br.