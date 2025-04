A voz do Professor Girafales: saiba quem é o gaúcho homenageado na exposição do Chaves

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Professor Girafales (esq.) foi dublado pelo gaúcho Osmiro Campos (dir.). Televisa/Arquivo pessoal / Divulgação

Dedicada ao universo criado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chaves: A Exposição, que segue instalada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, também recorda um gaúcho que fez história no programa. Pelo menos, aqui no Brasil.

Trata-se de Osmiro Campos (1933-2015), ator e dublador, que foi a voz mais conhecida do Professor Girafales no país. Ele é lembrado na sala da exposição que celebra as clássicas vozes brasileiras de Chaves e Chapolin.

— Para o meu pai, o Chaves era um manual a ser seguido por quem produz infantis para a TV, porque ele falava que não se brinca quando se escreve para a criança. A criança é o espectador mais difícil de agradar, porque ela não entende a linguagem da falsidade. E Chaves é uma montanha de valores universais, dramatizados com seriedade e responsabilidade — conta Renata Campos, filha de Osmiro, em entrevista para a coluna.

Nascido em Pelotas, no dia 18 de abril de 1933, Osmiro começou a carreira no rádio ainda nos anos 1940 e, na década de 1950, já atuava em radionovelas. Em 1951, começou a trabalhar com dublagem — ofício que lhe rendeu reconhecimento no universo pop nacional.





Sua história, afinal, se cruza com Chaves e Chapolin em 1984, quando fazia parte da Maga Produções Artísticas, empresa que prestava serviços de dublagem para o SBT. Inicialmente dirigindo e traduzindo, ele não foi a primeira voz de Rubén Aguirre, o Professor Girafales, que era de Potiguara Lopes.

O dublador original do Mestre Linguiça — quer dizer, do Professor Girafales —, no entanto, decidiu se concentrar mais na tradução e deixou o papel, que foi assumido por Osmiro.

— Meu pai falava que o Professor Girafales tornou ele famoso e conhecido, não só no meio da dublagem, mas no meio artístico. Então, ele tinha uma grande gratidão pelo Chaves e por ter sido a voz do Professor Girafales no Brasil — complementa Renata.

Espaço na exposição do Chaves dedicado para Osmiro Campos. Chaves: A Exposição / Divulgação

A voz do pelotense se encaixou tão bem com o ator mexicano que ele continuou na função e dublou Aguirre em outras ocasiões, como no Clube do Chaves e na versão animada de Chaves.

Em 2012, dublou o Professor Girafales pela última vez para um lote de novos episódios adquiridos pelo SBT, que foram exibidos em 2014. Ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral pouco tempo antes, o que não o impediu de terminar a dublagem.

— É muito legal estar vendo a exposição do Chaves, que é algo que representava muito na vida do meu pai, na terra dele. Ele era um gaúcho muito feliz de ser gaúcho, um cara que gostava de ser gaúcho. Tenho certeza que, de onde ele estiver, ele está muito feliz de estar sendo homenageado na terra dele — explica Fernando Campos, filho de Osmiro.