Vinícolas urbanas de Porto Alegre entram na Bienal do Mercosul

Na foto, as mentes por trás das cinco principais vinícolas de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

A partir deste sábado (12), cinco vinícolas urbanas de Porto Alegre passam a fazer parte do projeto Arte no Prato, que une o setor gastronômico (com 50 restaurantes participantes) e a Bienal do Mercosul, que segue até 1º de junho em 18 espaços da Capital e em Viamão. É uma baita oportunidade para conhecer e provar os vinhos feitos na cidade.

Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, Monte Vinhos de Autor, Adolfo Lona Vinhos e Espumantes, Cave Poseidon e Cantina Mincarone estarão com as portas abertas — e as taças cheias — para receber os visitantes.

O conceito de vinícolas urbanas nasceu na década de 1980, em Berkley, nos Estados Unidos, quando Steve Edmunds decidiu produzir vinhos em casa, na urbe, a partir de uvas trazidas da zona rural, iniciando aí a tendência que avança no Brasil cerca de 30 anos depois.

Primeira vinícola do gênero registrada no país, a Ruiz Gastaldo, no bairro Chácara das Pedras (a cerca de 10 minutos do Shopping Iguatemi), abrirá o circuito do projeto Arte no Prato.

Aos sábados, sempre à tarde (entre 14h e 18h), os produtores estarão nas vinícolas, aguardando a visita dos interessados em conhecer a história de cada uma delas e, claro, degustar alguns rótulos. A cada final de semana, uma das vinícolas estará aberta para receber as pessoas, apresentar o local onde o vinho é produzido, e claro, oferecer rótulos para degustação.

Confira a programação

Que tal um brinde com vinho feito em POA? André Ávila / Agencia RBS

Durante a 14ª Bienal do Mercosul, as vinícolas ficarão abertas aos sábados, das 14h às 18h, aguardando os visitantes, com um pacote especial durante a mostra.

Além de conhecer a vinícola, apresentada pelos próprios produtores, visitantes poderão degustar três diferentes rótulos, ao custo de R$ 80.

12 de abril – Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana (Av. José Gertum, 430 – Chácara das Pedras)

10 de maio – Monte Vinhos de Autor (Rua General Portinho, 335 – Centro Histórico)

17 de maio – Adolfo Lona Vinhos e Espumantes (Av. Chicago, 307 - Floresta)

24 de maio – Cave Poseidon (Dr. Possidônio da Cunha, 198 – Vila Assunção)

31 de maio – Cantina Mincarone (Estrada das Quirinas, 475 – Lomba do Pinheiro)