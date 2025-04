Um ano após a enchente, evento multicultural ocorre às margens do Rio dos Sinos, em São Leopoldo

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Evento "Sarau do Rio" ocorre no Museu do Rio, em São Leopoldo. Giovani Paim / Divulgação

No dia 4 de maio, a partir das 15h, São Leopoldo recebe a primeira edição de 2025 do Sarau do Rio. As atividades ocorrem exatamente um ano após a enchente que inundou o centro histórico e colocou o Museu do Rio — local símbolo do projeto — dois metros debaixo d’água.

Os organizadores do sarau, detalham que, agora, o evento retorna como um ato de resistência e resiliência cultural, ocupando novamente a Rua da Praia com música, arte e afeto. O evento ocorre no Museu do Rio (Rua da Praia, 52) e a entrada é gratuita.

— A próxima edição do Sarau do Rio traz uma alegria diferente. Carregada de significados. Estaremos aqui do ladinho do rio, um ano após a enchente, dessa vez celebrando a vida, os encontros, a música, os abraços e os braços abertos para receber o público que tanto curte este evento — afirma Klau Brentano, presidente da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (Alec), organizadora do evento.

A abertura do evento será com o DJ Renato Rocha, com uma discotecagem especial em vinil, preparando o clima para uma sequência de shows que passeia pelo rock, pela MPB, pela música regional e pelo reggae. Entre as atrações estão Banda de Quinta; Artur de Mari & Banda; Rocka Rolla; Ju Koteck; Mandando Lenha com um tributo a Bebeto Alves; Shana Müller; e Chimarruts, encerrando a noite.

Além do palco principal, haverá uma programação paralela repleta de poesia, teatro e intervenções artísticas que ocupam diferentes pontos do evento — inclusive, ocorrerá uma homenagem ao gênio da música Lupicínio Rodrigues. O evento, que é pet friendly, conta com estrutura de gastronomia variada, com food trucks espalhados pela Rua da Praia.

Programação do palco principal: