UFSM dará título de Doutor Honoris Causa ao músico missioneiro Pedro Ortaça

Ortaça tem 82 anos. Clio Luconi / Divulgação

Um músico missioneiro de quatro costados será Doutor Honoris Causa. A concessão do título ao artista Pedro Ortaça, um dos maiores representantes da cultura gaúcha, acaba de ser aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A cerimônia será no próximo dia 10, às 16h, no Centro de Convenções da UFSM.

A proposta partiu de três professores: Oscar Daniel Morales (docente aposentado do Departamento de Música da UFSM), Fabiano Vedooto Ferreira (músico e professor de geografia nos colégios Marco Polo, G10 e Antônio Alves Ramos) e Giancarlo Rieger (docente de Medicina Veterinária na Faculdade Marechal Rondon).

O trio teve a chancela de Marianita Ortaça, filha do homenageado, que ajudou a reunir detalhes da vida e da obra desse ícone da cultura gaúcha. Ortaça está com 82 anos e, recentemente, deu um susto na família ao ser internado no Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) por conta de um edema pulmonar.

Quem é o homenageado

Nascido no Pontão de Santa Maria (no interior do município de São Luiz Gonzaga), na região das Missões, Pedro Ortaça tem 82 anos e dedicou a vida à música, à poesia e às tradições do Rio Grande do Sul. É o único integrante vivo dos lendários “quatro troncos missioneiros”, ao lado de Jaime Caetano Braun, Cenair Maicá e Noel Guarany. Do seu jeito, deu voz aos indígenas e aos excluídos.

Segundo a UFSM, o compromisso de Ortaça com as causas sociais vai além da música e pesou na decisão. Ele não apenas cantou sobre os povos originários, como também atuou diretamente em sua defesa, destinando a arrecadação de shows para aldeias indígenas e reivindicando melhorias para suas comunidades.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura como "Mestre da Cultura Popular Brasileira", Ortaça também recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do RS.