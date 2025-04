South Summit Brazil terá edição especial na Amazônia, no "esquenta" para a COP30

Em abril, o evento lotou o Cais Mauá, em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

O South Summit Brazil está prestes a desembarcar na região amazônica, no Norte do país — sem deixar o Rio Grande do Sul para trás, que fique claro.

Na próxima quinta-feira (24), às 10h, será anunciada uma edição especial do evento em Belém (PA), com o debate sobre as mudanças climáticas e a bioeconomia no centro da agenda de inovação e negócios.

Será uma iniciativa dentro do calendário que antecede a COP30 — 30ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) —, um dos mais importantes fóruns do ano no Brasil e no mundo, marcado para novembro de 2025.

O nome do evento e a data serão divulgados durante a videoconferência de lançamento, com a participação de representantes do South Summit, da Caixa, do governo do Pará e da prefeitura de Belém.