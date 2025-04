RS registra mais de 1 milhão de chegadas internacionais no primeiros trimestre de 2025

Principal via de acesso foi terrestre. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O volume de chegadas internacionais ao Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2025 deu um salto de 84% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.034.250 registros do tipo, a maioria a partir da fronteira com a Argentina.

Os dados são da Embratur e consideram todas as vias de acesso ao território gaúcho. É uma boa notícia, ainda que muitos possam ter seguido viagem para outros locais, como Santa Catarina.

Somente do país vizinho, vieram 906.855 pessoas. O número de entradas superou, inclusive, a marca de anos anteriores inteiros desde o início da série histórica monitorada pela Embratur. De janeiro a dezembro de 2018, por exemplo, entraram 811.524 pessoas pela rota dos "hermanos". Em 2024, as chegadas somaram 630.652 no ano.

Top 5

Além da Argentina, o Top 5 de chegadas internacionais é completado por Uruguai (108.592), Paraguai (4.537), Chile (2.978) e Estados Unidos (1.879). O Peru, que retomou recentemente a rota com voo direto a Porto Alegre, também teve destaque, com 1.656 ingressos.

— Esse crescimento vertiginoso reforça a recuperação do turismo no Rio Grande do Sul após a enchente — destaca o secretário responsável pela área no Estado, Ronaldo Santini.

Um ponto importante, na avaliação de Santini, foi o investimento de R$ 30 milhões em promoção turística, realizado pelo governo do Estado, com a Campanha Nacional do Turismo.

A secretaria também promoveu viagens para apresentar os destinos do RS (para além das praias) a jornalistas argentinos em 2024.

— Sem dúvida esse também foi um fator que influenciou o resultado — conclui Santini.

Janeiro e fevereiro com os melhores resultados

Em janeiro, o Rio Grande do Sul contabilizou 518.557 chegadas internacionais, o maior número nos três primeiros meses do ano. Fevereiro, porém, registrou a maior variação positiva (114%) com os 347.186 visitantes. Em março, a variação foi de 26%. O destaque deve-se, claro, ao período de veraneio, com muitos argentinos vindo ao RS e também seguindo para SC.

Acessos por terra representam 95% das chegadas

Na análise das formas de ingresso, a via terrestre ainda é a principal forma de entrada de turistas internacionais ao Rio Grande do Sul, com 985.142 registros (95% do total).