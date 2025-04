Ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil tem quatro gaúchos; veja quais são (e por que provar)

Acaba de sair o ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil, e o Rio Grande do Sul tem quatro honrosos representantes. A lista é da EXAME Casual 2025, que tem a colaboração de 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional.

Aí vão os gaúchos selecionados, com a respectiva posição:

Capincho – Porto Alegre (43º lugar)

Marcelo Schambeck no restaurante.

Quem conhece, sabe: é um dos melhores de Porto Alegre. O Capincho, no bairro Moinhos de Vento, é a obra-prima do chef Marcelo Schambeck, ao lado de sua parceira de vida, Flavia Mu, e do sócio Fred Müller.