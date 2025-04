Que o pêndulo da história não desfaça o legado de Francisco

Francisco chegou a ser descrito por alguns teólogos e especialistas no Vaticano como um "papa solitário" , pelos ventos da mudança que levava consigo. Desde o início, ele enfrentou a resistência de alas conservadoras da Igreja, mas, no fundo, nunca esteve só.

Ao abrir as portas da igreja para todos e adotar uma vida simples, ele se tornou próximo do seu rebanho. Mesmo no topo, continuou sendo aquele mesmo sacerdote argentino preocupado com os pobres. Não mudou.