Projeto de arte-educação com comunidade surda vira livro com lançamento no Espaço Força e Luz

Depois de realizar uma oficina de produção artística com jovens surdos e apresentar em exposição as obras produzidas, o a primeira edição do projeto Corpo-significante chega ao fim com o lançamento de um livro que registra a trajetória. O lançamento da produção acontece neste sábado (26), às 15h, no Espaço Força e Luz, com entrada gratuita.

O livro Setas conta com textos dos professores que conduziram as oficinas, relatos do processo, além das obras criadas pelos participantes. Entre elas estão a poesia surda Liquidificador Surdo, composta em Libras pelo ator Rodrigo Pereira, e o texto O corpo é uma arte, escrito pelo estudante Jackson da Chaga da Silva.

A publicação mistura fotografias, pinturas, textos e depoimentos — diferentes linguagens artísticas que fizeram parte da experiência no laboratório artístico. A ideia é mostrar como foi o caminho percorrido e, ao mesmo tempo, oferecer materiais que possam inspirar outras iniciativas.

Um dos objetivos do livro é ajudar educadores e artistas que queiram trabalhar com acessibilidade. Ele traz sugestões práticas para quem deseja criar projetos junto à comunidade surda.

— O livro pode interessar a arte-educadores, professores, artistas, pessoas que estão aprendendo Libras e, claro, à própria comunidade surda — conta a artista Laura Moreira, produtora do projeto e organizadora da obra.

No dia do lançamento, o livro será distribuído gratuitamente. As escolas parceiras Lília Mazeron e Frei Pacífico também vão receber exemplares para as bibliotecas. O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Serviço

O que: Lançamento do Livro “setas”

sábado (26), às 15h

Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223)

entrada e distribuição do livro gratuitas

: entrada e distribuição do livro gratuitas Mais informações: Instagram do projeto (@corpo_significante)