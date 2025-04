Prestes a completar 130 anos, Pão dos Pobres pede ajuda para programa de apadrinhamento afetivo

É hora de ajudar. A Fundação O Pão dos Pobres, que em 2025 completa 130 anos de um trabalho sério com crianças e jovens carentes precisa de apoio. A instituição de Porto Alegre abre nesta segunda-feira (7) as inscrições para o programa de Apadrinhamento Afetivo, com um grande desafio pela frente.

Pela primeira vez, desde 2017, houve uma queda significativa no número de pessoas dispostas a se tornar madrinhas e padrinhos afetivos. Em 2024, a redução chegou a 50% no volume de interessados, em comparação com edições anteriores.

O cenário preocupa, porque o programa desempenha um papel social fundamental e impacta diretamente na vida de meninos e meninas acolhidos na casa.

Parte do problema é atribuída aos impactos da pandemia, em 2020, e às consequências da recente enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. Esses eventos afetaram a estabilidade econômica e emocional de muitas famílias, reduzindo o engajamento no programa social.

— Foi difícil ver a queda no número de inscrições no ano passado, porque sabemos o impacto transformador do apadrinhamento, mas estamos confiantes de que este ano será diferente. Acreditamos que haverá mais engajamento e que as pessoas vão se sensibilizar com a causa — diz Gláucia Schneider, gestora do programa e coordenadora educacional da Fundação O Pão dos Pobres.

Dezenas de crianças e adolescentes entre oito e 18 anos incompletos aguardam por um “dindo” ou “dinda”. O objetivo é proporcionar experiências fora do ambiente institucional, criando laços de carinho e pertencimento que podem transformar a vida dos acolhidos.

— O apadrinhamento afetivo não tem objetivo financeiro. A ideia é estabelecer vínculos afetivos, emocionais e sociais. Padrinhos e madrinhas oferecem tempo, atenção e carinho. Esses são os maiores e verdadeiros valores — reforça a gestora.

Como participar

As inscrições para o programa estão abertas desta segunda-feira (7) até 9 de maio. Para se candidatar, os interessados devem ter 21 anos ou mais, residir em Porto Alegre ou na Região Metropolitana e ter disponibilidade mínima de dois finais de semana por mês para compartilhar momentos com o(a) afilhado(a).

Mais informações e inscrições estão no site www.paodospobres.org.br e nas redes sociais da instituição (Instagram @fundacaopaodospobres e Facebook @paodospobres).

Também é possível entrar em contato pelo e-mail apadrinhamentoafetivo@paodospobres.com.br, ou pelos telefones (51) 3433.6962 e (51) 433.6902.

Sobre O Pão dos Pobres