Praça da Alfândega de Porto Alegre precisa de cuidados

O Centro Histórico está pulsando com a Bienal do Mercosul, mas a Praça da Alfândega precisa de atenção - em especial, os seus canteiros.

Ainda há muitas plantas danificadas pela enchente, e a grama está carecendo de corte, como mostra a foto que fiz no local. Há capim crescendo em alguns pontos, e a área poderia receber nova jardinagem.

Não é fácil a manutenção, mas é necessária, ainda mais agora, que temos um grande evento em andamento - a Bienal vai até 1º de junho, com acesso 100% gratuito, e depois tem a Feira do Livro.

Estive por lá no fim de semana e vibrei com o movimento nos principais museus nas redondezas - em especial o Museu de Arte do RS (Margs) e o Farol Santander. Ambos estão com visitação gratuita e obras instigantes.

A resposta da prefeitura

A prefeitura enviou uma posição oficial, por meio de nota. Confira, a seguir, o texto na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), informa que a Praça da Alfândega, no Centro Histórico, é limpa diariamente pelos garis da Seção Centro do DMLU. Conforme cronograma de atendimento, o local recebeu os serviços de roçada no dia 25 de março, e o retorno das equipes está programado para este sábado, 19. As atividades de varrição e recolhimento de resíduos no local são executadas por seis trabalhadores durante os turnos da manhã e da tarde.