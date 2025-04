Pianista de Porto Alegre representa o Brasil no Dia Internacional do Jazz, em Nova Orleans

Primeiro pianista brasileiro (e gaúcho) a se apresentar no New Orleans Jazz Museum, Luciano Leães está dando show (de novo!) na Lousiana. Ele foi o representante brasileiro (com duas músicas autorais) na programação que celebrou o Dia Internacional do Jazz, em Nova Orleans, no último domingo (27).

Virtuose na nova geração de músicos do Rio Grande do Sul, o porto-alegrense está em sua 15ª turnê na cidade que se tornou o berço desse estilo musical no mundo.

Além da performance de domingo, Luciano está finalizando as gravações de seu novo disco, com apoio do New Orleans Jazz Museum e da Positive Vibrations Foundation, e fazendo uma bateria de shows (12 no total).

Ele já tocou no New Orleans Jazz & Heritage Festival e em palcos locais consagrados, como The Old Jail (como o nome diz, uma antiga prisão) e Maple Leaf Bar (espécie de Bar Ocidente da cidade).