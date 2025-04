Passando por prédio de 118 anos, caminhada guiada destaca a "Belle Époque" da arquitetura de Porto Alegre

A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha, figura entre as 10 atrações mais populares do mundo no Google Maps, conforme levantamento divulgado em fevereiro pela plataforma. Projetada pelo catalão Antoni Gaudí, a construção é um dos principais expoentes da arquitetura art nouveau, marcada por formas orgânicas, atenção à estética, elementos decorativos e vitrais coloridos. No entanto, para apreciar um exemplar desse estilo arquitetônico, não é preciso sair de Porto Alegre.