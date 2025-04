Palácio Piratini tem novas obras em alta definição na plataforma Google Arts & Culture

Dá para acessar a Pinacoteca do Palácio e ver as obras recentemente restauradas. Google Arts & Culture / Reprodução

Desde 2022, imagens dos salões, da mobília e do acervo do prédio histórico vêm sendo inseridas no portal. Agora, a Google lança uma nova seleção de obras digitalizadas em alta definição.

Entre os destaques estão os murais do pintor italiano Aldo Locatelli. Os detalhes, as cores e os traços do autor ganham vida quando se dá "zoom" nas obras, que ornamentam os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini, além da antessala do gabinete do governador.

As iniciativas de restauração em andamento no local (desde os portões de ferro até a tapeçaria histórica) também integram uma exposição.

Outro ponto curioso é a atenção dada à cozinha do Palácio, com imagens históricas, vídeos e até receitas de pratos servidos no local.

