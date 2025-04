O significado por trás de uma marca no piso da Casa de Cultura Mario Quintana

Quem passa pela Travessa dos Cataventos, a rua que divide a Casa de Cultura Mario Quinana, depara com uma marca no piso, quase no centro da estrutura, junto aos acessos do prédio histórico. É uma marca irregular, de ferro, em meio às tradicionais pedras portuguesas do calçamento. Trata-se de uma intervenção artística, feita em alumínio fundido, com significado simbólico.