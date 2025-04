O prato da Bienal que "pega fogo"; veja o vídeo

Que tal unir turismo e gastronomia em uma só tacada, em um passeio bacana no centro histórico de Porto Alegre? A dica (vai por mim) é imperdível: visitar o Café da Catedral, que virou ponto de encontro no subsolo da Igreja Matriz, e provar o prato “Terra e Céu”, do chef Matheus Machado Monteiro.

Com ingredientes de primeira, a criação foi desenvolvida especialmente para o projeto Arte no Prato, da Bienal do Mercosul, e vem chamando a atenção pela criatividade (inclusive na apresentação). Como dá para ver nas imagens (olhe as fotos acima e o vídeo abaixo), a iguaria literalmente “pega fogo” na sua frente.

— Queríamos oferecer um “estalo”, que é o tema do evento neste ano. Mas como representar isso num prato? Primeiro, veio a ideia de usar o papel flash, muito comum em truques de mágica — conta Matheus.

Veja o vídeo que preparamos para você:

Depois, ele criou uma receita especial, que une mix de grãos com cogumelos frescos, “terra” de nozes com carvão ativado (!), gel de ruibarbo de São Francisco de Paula, ovo pochê e a trufa gaúcha Sapucay (um pequeno luxo, avaliado no valor de R$ 8 mil a R$ 10 mil o quilo). O resultado é uma entrada fresca (servida fria!), leve (sem carne), única e instigante, tanto no paladar quanto no visual.

Tudo isso em um local histórico, de arquitetura exuberante. Por anos, o espaço permaneceu fechado ao público, até a abertura do café, em maio de 2023, sob o comando de Letícia Huff e Rogério Prigol. Virou um sucesso.

E olha que tem gente que vai até a Europa para visitar lugares assim. Não precisa. Basta dar uma chance à capital gaúcha. Por que não?

Bússola

Um detalhe do lugar. Tati Feldens / Divulgação

O Café da Catedral fica na Rua Dom Sebastião, entre a Igreja Matriz e o Palácio Piratini.

Funciona de quarta a domingo, das 15h às 20h, mas é bom sempre checar no perfil @cafedacatedral (Instagram), porque o local às vezes é fechado para eventos.

O acesso é gratuito, caso você queira apenas conhecer o espaço, mas há um menu completo, com cafés, drinques, vinhos e espumantes, doces e salgados, incluindo o prato Terra e Céu, que estará no cardápio até o fim da Bienal do Mercosul, em 1º de junho, por R$ 125.

Nas quartas há show de Jazz e, nos domingos, apresentações da cantora Nalanda, com couvert artístico de R$ 10.