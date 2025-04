Nova edição do Chef's Table trará vencedor do Top Chef Estados Unidos para Porto Alegre

Na foto, um dos pratos da edição passada, em 2024. Eduardo Carneiro / Divulgação

Vem aí mais uma edição do Chef’s Table, experiência gastronômica única, que terá cinco semanas de duração em Porto Alegre.

Com chefs nacionais e internacionais, os jantares (de quartas a sextas-feiras) terão início no dia 30 de abril e se estenderão até 30 de maio, no Shopping Iguatemi.

Com curadoria de Fernanda Guimarães e expertise do chef executivo Lucas Cinti, o evento terá a presença do cozinheiros como Tiago Maio, jovem expoente da gastronomia portuguesa (à frente dos restaurantes do complexo Sublime Comporta, no Alentejo) e Paul Qui, vencedor do Top Chef Estados Unidos (que trará pratos do seu restaurante, o Pao, do Faena Hotel Miami Beach).

Dessa vez, o menu terá como tema uma pergunta: “E se você escolhesse diferente?”. A ideia é estimular a reflexão sobre as escolhas diárias de cada um. Quem estiver à mesa, terá a oportunidade de participar ativamente do jantar e influenciar no desfecho do menu.

O ambiente foi projetado pelos arquitetos residentes Xen Grivicich e Isabel Macedo, inspirados na dualidade dos cogumelos (que simbolizam tanto risco quanto recompensa), e reforça a ideia das escolhas, que permeia o evento. A identidade visual ficou a cargo da agência Tweed e da Orangotango Design.

Programação Chef’s Table

Semana 1 – 30 de abril, 01 e 02 de maio - Chef Tiago Maio

– 30 de abril, 01 e 02 de maio - Chef Tiago Maio Semana 2 – 07, 08 e 09 de maio - Chef Pablo Inca

– 07, 08 e 09 de maio - Chef Pablo Inca Semana 3 – 14, 15 e 16 de maio - Chef José Guerra

– 14, 15 e 16 de maio - Chef José Guerra Semana 4 – 21, 22 e 23 de maio - Chef Ariani Malouf

– 21, 22 e 23 de maio - Chef Ariani Malouf Semana 5 – 28, 29 e 30 de maio - Chef Paul Qui

Sobre o Chef’s Table

Como na série homônima da Netflix, estar em uma “chef’s table” é a melhor maneira de, literalmente, comer na mesa do chef de cozinha. A experiência gastronômica, que é realizada ao redor do mundo nos principais restaurantes, propõe uma degustação fora do menu regular, onde um limitado grupo de pessoas é servido com exclusividade e tem atenção especial do cozinheiro ou da cozinheira.

Serviço

O quê: Chef’s Table

Onde: Shopping Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800, estacionamento externo ao lado do Outback)

Quando: de 30 de abril até 30 de maio, jantares de quartas às sextas-feiras

Valor: R$ 490 por pessoa – lote limitado

Mais informações e ingressos: www.chefstable.com.br / Instagram: @chefstablebrasil

