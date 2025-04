New Balance 42K Porto Alegre reunirá o Brasil nas ruas da capital gaúcha no dia 27 abril 

A vencedora da maratona feminina da New Balance 42K Porto Alegre 2024 foi Viola Jelagat. Duda Fortes / Agência RBS

A contagem regressiva já começou para a New Balance 42K Porto Alegre 2025, que já se consolidou como uma das principais corridas de rua da cidade. Em menos de um mês, no dia 27 de abril, a capital gaúcha reunirá 10 mil corredores.

Com as inscrições esgotadas com semanas de antecedência, a prova irá reunir atletas de diferentes Estados, além de corredores internacionais que farão parte do pelotão de elite.

Entre os 10 mil inscritos, 5,5 mil virão de fora do RS (inclusive de fora do Brasil, dando um caráter nacional às provas), além de 4,5 mil gaúchos.

O segundo Estado com maior representatividade será São Paulo, com 1,4 mil participantes. Santa Catarina vem logo em seguida, com 1,1 mil. Outras localidades que se destacam são Paraná (500 corredores), Minas Gerais (450), Rio de Janeiro e Ceará (280 cada), Distrito Federal (200), Goiás e Espírito Santo (200 cada), e Bahia (170). Outros 700 participantes virão dos demais Estados.

A New Balance 42K Porto Alegre também contará com atletas internacionais que farão parte da elite da prova.

Na categoria feminina, serão três concorrentes da Etiópia (Tiringo Mulu, Tadesu Tafa Weka e Haregeweyni Alemayehu) e uma do Quênia (Hellen Chepkorir).

Na prova masculina, cinco países estarão representados: Espanha (Chakib Latrache e Abdelaziz Nourddine); Marrocos (Mohamed El Talhaoui); Quênia (Isaack Kipkorir e Stephen Kipkech) e Etiópia (Gosa Bogale Seyoum e Haftu Demeke Agezew).

Elite brasileira contará com Paulo Paula em busca do bicampeonato

Entre os atletas de elite, a disputa promete ser acirrada. Na categoria masculina, o brasileiro Paulo Paula, vencedor da edição de 2024 com um tempo de 2h13m11, retorna para defender a vitória contra corredores de peso como Justino Pedro da Silva, atleta da New Balance e bicampeão da Maratona do Rio (2021 e 2022), Johnatas Cruz, melhor corredor brasileiro nas duas últimas edições da São Silvestre, e Edson Amaro, sexto colocado na meia maratona no Campeonato Ibero-Americano na Espanha em 2022.

Na categoria de elite feminina participam Marlei Willers, três vezes campeã em maratonas pelo Brasil, incluindo a Maratona Internacional de Porto Alegre em 2023, e Anastacia Rocha Pereira, Campeã da Meia Maratona Internacional de Curitiba 2024 e campeã dos 7,5km da New Balance 15K São Paulo 2023. As etíopes Tadesu Tafa Weka e Haregeweyni Hads Alemayehu, segundo e terceiro lugar, respectivamente da Maratona de São Paulo 2024, também marcarão presença como atletas internacionais.

Dois ícones

Neste ano, a New Balance 42K Porto Alegre contará ainda com dois ícones do atletismo brasileiro como padrinhos: Marilson Gomes dos Santos, um dos maiores maratonistas da história do atletismo brasileiro, e Adauto Domingues, treinador Olímpico.

Consolidando-se cada vez mais no cenário nacional e internacional, a prova recebeu recentemente o reconhecimento pela World Athletics, autoridade máxima do atletismo mundial, como uma das melhores maratonas do mundo, conquistando o 2º lugar no Brasil e 139ª lugar entre as melhores do mundo.

A prova reforça o conceito global de Run Your Way, da New Balance, que incentiva a presença das pessoas no universo da corrida de rua, independentemente das características de cada um.

— Em sua segunda edição, a New Balance 42K Porto Alegre já conquistou os corredores e o reconhecimento nacional e internacional. Estamos na reta final para a prova e esperamos que seja mais uma edição de sucesso — diz Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

O crescimento da New Balance 42K Porto Alegre mostra o potencial da cidade para receber provas de reconhecimento internacional. CLAUDIO SOIREFMANN Dono da Run Sports, organizadora da prova

Serviço

O quê: New Balance 42K Porto Alegre 2025

Data: 27 de abril (domingo)

Distâncias: 5km, 10km, 21km e 42km

Mais informações: no site oficial da prova (link aqui)