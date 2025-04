Murais de Aldo Locatelli e Ricardo Blauth sobre a história e cultura do RS são restaurados; veja o vídeo

Dois patrimônios da arte produzida no Rio Grande do Sul estão sendo restaurados. São murais gigantes (do tamanho de paredes inteiras) que ornamentam a sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), em Porto Alegre, e retratam — em cores e formas vivas — a história e a cultura gaúchas.

Uma das obras é “A Formação do RS”, pintada em 1960 pelo artista italiano Aldo Locatelli (1915-1962), que assina telas grandiosas em locais emblemáticos como o Palácio Piratini, a Catedral Metropolitana e o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, na Capital.

Conhecido por suas representações épicas, Locatelli delineou, neste painel de quatro metros e 40 centímetros de largura e quase três de altura, as figuras do gaúcho, do imigrante, do indígena e do português. Aparecem também um cavalo e o Negrinho Pastoreio. Ao fundo, vê-se a chaminé da Usina do Gasômetro e o brasão de Porto Alegre. Um clássico.

Veja o vídeo sobre a restauração:

A outra obra é “Festa Nativista”, elaborada em 1989 pelo pintor Ricardo Blauth (1939-2024), natural de Novo Hamburgo. A tela de grandes proporções reproduz um baita fandanga, com direito a gaita, bombo leguero e bailanta. Quando a gente vê de perto, dá para sentir a energia.

Ao longo do tempo, as criações passaram a exibir sinais de patologias. Com infestação de cupins e a umidade da enchente ameaçando o legado, a direção da entidade decidiu bancar a restauração.

O trabalho começou no início deste mês. Estive lá na última terça-feira (22) e testemunhei o cuidado e a dedicação da restauradora Eliete Pereira Corrêa, uma profissional com 30 anos de carreira na área.

— É um privilégio trabalhar nessas obras e também um grande desafio, porque não sabíamos o que iríamos encontrar quando removemos as duas telas das paredes — contou ela, entre um retoque e outro.

O trabalho de recuperação é minucioso e requer paciência. Os cupins já foram debelados, uma nova estrutura foi montada na parte de trás e as telas passaram por higienização. Agora, Eliete está cuidando da pigmentação.

A expectativa é de que as pinturas voltem a seus lugares (no hall de acesso do Teatro Fiergs e no Salão de Convenções) no dia 7 de maio, recuperadas e preservadas.

A história por trás das obras

Encomendada pela direção da Fiergs no fim dos anos de 1950, “A Formação do RS”, de Aldo Locatelli ficava, inicialmente, no hall do edifício Formac, no Centro Histórico (onde funcionava a antiga sede da federação).

Entre 1983 e 1991, o quadro foi emprestado ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e, desde 1997, ocupava uma das paredes junto a entrada do Teatro Fiergs (antigo Teatro do Sesi), na Avenida Assis Brasil.

"Festa Nativista", de Ricardo Blauth, empresário e grande artista (com ateliê em Garopaba, no Morro da Vigia) que faleceu no ano passado, foi adquirida pela instituição em dezembro de 1992, para ficar exposta no Salão de Convenções.

Como ver de perto