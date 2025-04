Munição é descoberta no interior de canhões do Museu de História Julio de Castilhos

Se você já visitou o Museu de História Julio de Castilhos, em Porto Alegre, com certeza viu (e se surpreendeu) com os nove canhões de guerra preservados no local. Pois a equipe da instituição, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, encontrou balas dentro de quatro deles.

A munição foi descoberta em meio ao trabalho de limpeza que faz parte das obras de restauro e ampliação do museu, realizadas com recursos do Estado.

Trata-se de bolas de ferro maciço, sendo três em tamanho maior e uma menor (nos conflitos bélicos, podiam ser utilizadas várias ao mesmo tempo, para que se espalhassem). Duas das quatro peças puderam ser extraídas.

Devido à ausência de pólvora, item necessário à explosão dos canhões, a secretaria garante que não há nenhum risco à segurança (ufa!).

História

Os canhões faziam parte de uma guarnição militar que em 1839, durante a Guerra dos Farrapos, tentava retardar a chegada de tropas imperiais até as embarcações de Giuseppe Garibaldi (chamadas de lanchões).

Para que não fossem capturados pelos inimigos, esses armamentos foram lançados no fundo do arroio Santa Isabel, em Camaquã, de onde emergiram somente no ano de 1925, em razão de uma estiagem.

Nesse mesmo ano, foram levados para o museu, onde estão até hoje. Quando as obras na instituição estiverem concluídas, os visitantes poderão conhecer os canhões e a munição. As que não foram removidas serão exibidas com apoio de instrumento de iluminação.

Durante a guerra, os canhões estavam em uma embarcação, prontos para ser disparados, o que significa que a munição permaneceu escondida e desconhecida por quase 200 anos, inclusive resistindo ao período em que os canhões ficaram submersos e enterrados. É uma descoberta fantástica, uma volta ao passado DORIS COUTO Diretora do Museu de História Julio de Castilhos

Restauração

A limpeza dos canhões fez parte do processo de restauro desses armamentos, realizado por uma empresa especializada em restauração.

Essa empresa contratada retirou os canhões das bases de concreto em que estavam fixados, limpou-os e executou um tratamento de estabilização de corrosão metálica (o concreto das bases envolvia parcialmente o corpo metálico dos canhões, o que poderia desencadear processos acelerados de corrosão).

Na sequência, os canhões foram instalados sobre novas bases de sustentação, dessa vez em madeira, a fim de interferir minimamente sobre eles.

Sobre o museu