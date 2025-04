Morrostock 2025: festival reúne rock gaúcho, hip hop e música latina em Santa Maria

O Morro, como é carinhosamente chamado por seus frequentadores, foi programado para apresentar uma mistura de estilos musicais . As bandas sul-americanas Cuatro Pesos de Propina, Bardo, Kumbiaracha, La Ventolera (todas do Uruguai), Dafne Usorach (Argentina), e Pajaros Kiltros (Chile) trazem o som regional e o urbano de influências diversas da música latina.

Do Rio Grande do Sul, somam-se ao festival artistas e bandas do rock gaúcho, como Cachorro Grande e Júlio Reny, além de nomes de diferentes regiões do Estado. O hip hop estará representado por Negra Jaque, MC Leti e Lady Black. Produto Nacional e Marietti Fialho farão os shows de reggae, enquanto Oderiê leva a arte indígena ao palco.