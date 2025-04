Mercado Público terá noites de jazz e de samba durante o South Summit Brazil

Vem novidade por aí. O Mercado Público de Porto Alegre será palco de uma experiência musical especial nos dias 10 e 11 de abril. Durante o South Summit Brazil, o prédio histórico terá noites de jazz e de samba abertas ao público. De graça.

Na quinta-feira (10), a partir das 19h, o pianista Luciano Leães, craque no gênero de Nova Orleans, vai comandar a estreia do projeto Jazz do Mercado. É uma boa notícia e pode render frutos.

— A prefeitura procurou a associação (dos mercadeiros) para falar do South Summit e perguntar o que poderíamos criar para atrair os participantes. Aí surgiu essa ideia, que tem tudo para ficar — diz Caroline Borges, sócia da Baden e integrante da entidade.

Na ocasião, haverá uma van à disposição do South Summit para o deslocamento do Cais Mauá até o local do show. O evento de inovação deve receber mais de 20 mil pessoas, muitas delas vindas de fora. Elas poderão inclusive chegar mais cedo para conhecer o prédio e fazer compras.

— A ideia é unir cultura, turismo e comércio e, ao mesmo tempo, presentear a cidade, porque o jazz estará aberto a todos — reforça Carol.

Na sexta-feira (11), também às 19h, será a vez do Samba do Mercado. O evento já ocorre às sextas-feiras no local, embora muita gente ainda não conheça a iniciativa.

Se der certo, o Mercado poderá ter uma programação mais ampla e permanente de cultura, com encontros mensais e novos gêneros musicais.