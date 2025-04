Mapa interativo 4D destaca pontos turísticos de Porto Alegre no South Summit

O protótipo de um mapa interativo 4D, que usa realidade virtual para te levar para dentro de pontos turísticos de Porto Alegre, está chamando a atenção de visitantes no South Summit Brazil.

Criada pela startup porto-alegrense Smart Composer VR, a novidade funciona como um tour virtual 360°. Lembra o Google Earth, mas vai muito além disso.

Com imagens de alta resolução, é possível, por exemplo, entrar no Theatro São Pedro (que está fechado para reformas e só será reaberto daqui a um ano e três meses) e fazer um passeio cheio de informações.

Lá dentro, dá para acessar o camarote do governador, subir no palco (e ver os bastidores), abrir e fechar as cortinas e ver na lendária poltrona F13 — ponto estratégico com a melhor acústica do teatro (há uma explicação sobre isso no mapa).

É um documento histórico altamente tecnológico, que ajudará inclusive a resguardar a história do São Pedro. O local passa por obras de prevenção de incêndio e terá todos os panos trocados e as madeiras pintadas com materiais antichamas.

Criada pelo gaúcho Bruno Boris, a startup por trás da nova tecnologia é uma das 27 selecionadas pelo programa AceleraX Poa Inovadora, iniciativa do Sebrae-RS em parceria com o gabinete de inovação da prefeitura de Porto Alegre.

— Estamos muito felizes com a repercussão. Já fizemos algo parecido com a prefeitura de Bento Gonçalves e, agora, esse mapa de Porto Alegre vai ser lançado nas próximas semanas. A parte do teatro, que é a mais desenvolvida no momento, será entregue ao São Pedro, para que as pessoas possam visitar enquanto ele estiver fechado — diz Boris.

Além da casa de espetáculos, o mapa inclui a Catedral Metropolitana e o Mercado Público. A intenção é, aos poucos, expandir o alcance da ferramenta.