Luiz Antonio de Assis Brasil será homenageado em lançamento de livro com alunos

Pioneiro no ensino da escrita literária e professor da PUCRS por 50 anos, o escritor Luiz Antônio Assis Brasil será homenageado na próxima quinta-feira (17), em Porto Alegre, durante o evento de lançamento de um livro especial.

Trata-se da antologia Outono, 19h (editora Bestiário, 142 páginas), com contos de 15 autores de oito Estados, que participaram da 40ª turma da Oficina de Criação Literária da PUCRS, em 2024.

Liderada por Assis Brasil, a oficina tornou-se famosa no Brasil inteiro e muito concorrida, formando uma nova e potente geração de escritores. O docente despediu-se da universidade em março deste ano, e o curso, no momento, ocorre em versão online no Instituto Estação das Letras (IEL).

O evento da 40ª turma na PUCRS será às 18h30min do dia 17, no Auditório Luís Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana.

Além da homenagem, haverá bate-papo com a participação do próprio Assis Brasil, da escritora e ex-aluna Irka Barrios e de Carolina Panta, uma das organizadoras da obra, junto do professor e de Marília Santos Krüger.

Em fase de pré-venda, o livro tem prefácio da doutoranda em Literatura Aline Caixeta (que atuou como monitora da turma) e orelha de Ana Elisa Ribeiro, além de ilustrações e capa da artista Manuela Ramalho.

Os contos são assinados pelos escritores Bruno Vial, Carolina Panta, Eduardo Resing, Francisco Filho, Diego Pansani, Juliana Ulyssea, Laura Assis, Maya Falks, Manoel Carlos Alves, Manuela Ramalho, Marília Santos Krüger, Salma Soria, Talita Tibola, Tiago de Alma e Vilto Reis.

Sobre Assis Brasil

Luiz Antonio de Assis Brasil é vencedor de alguns dos mais importantes prêmios do setor literário, entre eles o Prêmio Literário Machado de Assis, da Biblioteca Nacional (2001), por O pintor de retratos, e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira (2004), por A margem imóvel do rio, livro que também recebeu menção do Prêmio Jabuti (2003).

É autor de 20 romances, duas obras de não ficção e organizador de uma série de obras coletivas. Seu mais recente romance é Leopold (2023).

Em dezembro de 2024, ele se aposentou da PUCRS, onde lecionou por 50 anos e ministrou a oficina de criação literária mais longeva do país.