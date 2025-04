Jornalistas portugueses visitam destinos turísticos do RS

Foto clássica no pórtico de Gramado. Karina Chaves / Divulgação

Um grupo de jornalistas portugueses iniciou nesta semana uma viagem de 10 dias rumo a destinos turísticos da Serra e do Vale do Taquari. Guiados pela Secretaria Estadual de Turismo, eles irão preparar reportagens sobre o Rio Grande do Sul para um jornal, uma revista, sites de notícias e uma TV de Portugal.

Conheci os colegas na noite de quarta-feira (2), no Salão Nobre da Catedral Metropolitana, em Porto Alegre, durante o evento de boas-vindas à TAP. A companhia aérea lusitana retomou os voos entre Lisboa e a capital gaúcha nesta semana. Os jornalistas vieram no primeiro avião e estavam entusiasmados.

Imprensa portuguesa encantada com o churrasco do Rancho Tabaray, em Porto Alegre. Thárys Guimarães / Divulgação

A visita ao Estado começou com um almoço campeiro no Rancho Tabacaray, na zona sul de Porto Alegre, e um passeio no barco Cisne Branco.

— O início já foi ótimo — disse o repórter Ricardo Sérgio, que atua no canal TV Now e fará reportagens para o programa Sábado Viajante.

Na manhã de quinta-feira (2), eles embarcaram para Gramado e Canela.

— Estive no Rio Grande do Sul há 17 anos. Na época, passei um dia em Porto Alegre e fui até Gramado. Estou curiosa para ver o que mudou — disse Sandra Costa, editora e repórter do Caderno Fugas, do jornal Público, um dos mais importantes do país.

Lá, eles ficarão no Kurotel e farão uma série de passeios, inclusive pelo Interior. Na noite de sexta-feira (4), o jantar será no novíssimo Ocre, da chef Roberta Sudbrack, no Wood Hotel, onde também ficarão hospedados.

Depois disso, os jornalistas seguirão para Nova Petrópolis (para visitar o Esculturas Parque Pedras do Silêncio), Bento Gonçalves e Garibaldi, com um baita roteiro pelo Vale dos Vinhedos.

Na sequência, conhecerão Cambará do Sul, com um passeio de balão (!) e, é claro, uma caminhada nos cânions, entre outros destinos. Lá, se hospedarão no Parador Cambará e provarão o famoso queijo serrano.

O roteiro seguirá por São Francisco de Paula, passando pelo Parador Hampel e o Mátria Parque de Flores, e se encerrará no Vale do Taquari, onde o grupo subirá no Cristo Protetor de Encantado. Há um grande interesse pela região, em razão do impacto das enchentes e da resiliência da população.

— É a minha primeira vez no Rio Grande do Sul, e a expectativa está grande — disse a editora-chefe da Revista Volta ao Mundo, Ivete Carneiro, que acabou de retornar de uma expedição à Groenlândia.

Além de Ivete, Ricardo e Sandra, integram o grupo os fotógrafos Adriano Manuel e Fernando de Castro e o cinegrafista Matias dos Santos. O tour também é acompanhado pela jornalista brasileira Gisele Rech, correspondente do jornal O Estado de S.Paulo.