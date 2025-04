Hospital de Clínicas de Porto Alegre lançará editais para reforçar a luta contra o racismo estrutural

Ações do hospital são mais do que bem-vindas.

Serão selecionados até dez projetos de pesquisadores do próprio hospital, avaliados por uma comissão com base em critérios científicos.

Já o Programa de Inclusão Científica abrirá até 12 bolsas para que profissionais de nível médio atuem por 20 horas mensais, fora do expediente convencional, e contempla ainda qualificações e acompanhamento da diretoria para atuarem junto aos grupos de pesquisa.

A ideia dos editais partiu de conversas com o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão e o Programa de Ações Anti-Racistas.

O lançamento será na próxima quinta-feira (10), às 11h, no Auditório José Baldi, no Bloco A do HCPA.