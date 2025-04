Grupo argentino La Buena Moza traz mistura de música e humor ácido pela primeira vez para Porto Alegre

O grupo aposta em cores e muita inovação. Ana Salazar / Divulgação

Premiado grupo artístico argentino com 25 anos de trajetória, o La Buena Moza desembarca em Porto Alegre pela primeira vez, trazendo ao Teatro Simões Lopes Neto seu novo espetáculo, Dementes.

O show conceitual, com direção de Daniel Bernal, conta com grande exibição cênica, mais de 15 cantores, uma banda formada por três percussionistas, além de figurinos e acessórios exuberantes. A apresentação une música, humor, reflexão e muita cor.

As exibições serão nesta sexta-feira (11) e no sábado (12), às 20h, e contarão com a participação especial de Isabela Fogaça cantando Vento Negro e Porto Alegre é Demais junto do grupo. Imperdível.

Será a primeira atração internacional a subir ao palco do recém-inaugurado teatro, no Multipalco Eva Sopher.

A história

Em cena, os intérpretes dão vida a um conjunto de neurônios que, cansados ​​da manipulação do cérebro, decidem se declarar em rebelião, desenvolvendo uma visão crítica sobre temas como infância, tecnologia, política, vícios e masculinidade hegemônica na sociedade. O resultado é uma montagem atraente e fora do comum, com um roteiro que costura momentos de graça e acidez.

O espetáculo, que já percorreu praticamente toda a Argentina e agora passa a circular por diferentes países da América do Sul, vem acumulando prêmios, inclusive nas categorias de melhor peça e melhor direção.

Na capital gaúcha, a montagem contará com legendas em português e produção da Little John Entretenimento, responsável pelo gerenciamento do grupo no Brasil.

Serviço

O quê: espetáculo Dementes, com o grupo argentino La Buena Moza e participação especial da cantora Isabela Fogaça

Quando: nesta sexta e sábado, 11 e 12 de abril, às 20h

Onde: Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (entrada pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento)

Quanto: os ingressos custam entre R$ 40 (meia-entrada) e R$ 120 (inteiro) e estão à venda no site www.theatrosaopedro.com.br ou, no dia das apresentações, a partir das 18h, na bilheteria do Multipalco.

Programação de luxo