Festival Internacional de Balonismo de Torres 2025 terá balão inédito em formato de tubarão-martelo

O simpático balão. Air Fly Balloon / Divulgação

Tem novidade chegando pelos ares para estrear no 35º Festival Internacional de Balonismo de Torres, de 1º a 4 de maio. Pela primeira vez, o evento terá um balão em formato de tubarão-martelo, considerado "o primeiro do mundo" pelos criadores.

A iniciativa é do projeto audiovisual infantil Tubarão Martelo, de Minas Gerais. Criada por Cláudio Fraga, a marca vai apresentar um balão temático com 34 metros de altura e 29 metros de largura.

Depois, o equipamento seguirá para outros festivais de balonismo internacionais em Taiwan (julho), Albuquerque, nos EUA (outubro), Leon, no México (novembro), e Qatar (dezembro).

O formato especial foi desenvolvido pela Air Fly Balloons, com capacidade para até quatro pessoas, 280 kg (apenas a parte do nylon) e um volume interno de 3 mil metros cúbicos (equivalente a uma caixa d'água de 3 milhões de litros).

O principal objetivo do projeto, além de encantar o público, é levar a mensagem de preservação ambiental para todos os cantos.

Desde que criei o projeto o Tubarão Martelo, há 10 anos, temos o compromisso de despertar, nas crianças e nas famílias, a consciência sobre a importância de proteger os oceanos e todo o ecossistema e biomas. O personagem o Tubarão Martelo não é apenas uma figura divertida, mas um protetor dos mares. CLÁUDIO FRAGA Criador do personagem e da marca O Tubarão Martelo, que tem um canal no Youtube com 40 milhões de visualizações

Sobre o Festival Internacional de Balonismo de Torres

O 35º Festival Internacional de Balonismo de Torre 2025 é um dos maiores e mais aguardados do mundo no segmento de balonismo, reunindo pilotos e balões de diferentes formatos e tamanhos de várias partes do globo. Neste ano, será entre os dias de 1º a 4 de maio. Mais informações em @festivalbalonismotorres no Instagram.

Sobre o Tubarão Martelo

Lançado em 2011 por Cláudio Fraga, o projeto audiovisual O Tubarão Martelo é um marco no entretenimento infantil, com foco na preservação da biodiversidade e na valorização da diversidade natural do planeta.

Fraga, que é compositor das canções, criador dos personagens e roteirista dos projetos, tem expandido a marca por meio de animações, músicas e espetáculos musicais educativos.

O projeto mais recente (o média-metragem "O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar") foi o vencedor do edital Petrobras Cultural para Crianças - Animação Infantil e do 21º Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI, em 2023.

A marca tem mais de 40 milhões de visualizações em seu canal do YouTube.

