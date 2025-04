Festa de Katia Suman que termina antes da meia-noite tem nova edição neste sábado

A proposta é oferecer uma “balada” que não signifique necessariamente voltar para casa de madrugada, priorizando também o conforto dos ambientes. Por isso, a Baila Comigo ocorre das 19h às 23h, com espaços para sentar e opções de lanches disponíveis no restaurante do bar.

Mantendo a configuração tradicional do Ocidente, o evento conta com duas pistas — duas gerações, dois olhares sobre o vasto acervo musical do pop e do rock mundial. Na pista inferior, Katia Suman traz uma seleção marcada por brasilidades; já na superior, Bruno Suman, DJ e filho da comunicadora, apresenta clássicos das décadas de 1970, 1980 e 1990.